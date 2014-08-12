Исправление некоторых ошибок в Virtuemart 2

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работает ИМ на джумла + вирт 2

Все это дело я делал и учился сам....)))

Получилась каша......нужен человек который подправит парочку нюансов.

Например:

-когда заканчивается товар, то кнопка КУПИТЬ все равно присудствует.....хотя в настройках все ок.

- добавить позицию в шаблон с номером телефона

и т.д.

Joomla
11 лет назад
Kupax
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Был
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