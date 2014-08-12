Требуются доработки сайта на CMS DiaFan оперативно Сегодня требуется ряд правок на данной системе в основном верстка и подключение модулей. Оплату будем проводить по готовности работ. Оплата 12000 рублей
Исправление некоторых ошибок в Virtuemart 2
работает ИМ на джумла + вирт 2
Все это дело я делал и учился сам....)))
Получилась каша......нужен человек который подправит парочку нюансов.
Например:
-когда заканчивается товар, то кнопка КУПИТЬ все равно присудствует.....хотя в настройках все ок.
- добавить позицию в шаблон с номером телефона
и т.д.
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