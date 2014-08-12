Эксперт prestashop/wordpress для постоянных работ

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок138 просмотров

Добрый день,

Требуется программист знающий cms wordpress и prestashop для ежедневной удалённой работы с проектами средней сложности на французском рынке. Оплата сдельная.

спасибо

PrestaShopWordPress
11 лет назад
WeeTeam
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров