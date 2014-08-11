Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки150 просмотров

Необходимо доработать сайт. Есть подробное ТЗ.

Предоставлю в личку. В заявках оставляйте свой скайп.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров