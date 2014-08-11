Здравствуйте. Сайт на Opencart. Нужно: 1) немножко подпилить поиск по сайту - там у нас "Производитель" сделан не через стандартный модуль, а через дополнительный модуль фильтра, т.е. нужно что бы по этому ...
Битрикс
Необходимо доработать сайт. Есть подробное ТЗ.
Предоставлю в личку. В заявках оставляйте свой скайп.
Заявки фрилансеров
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