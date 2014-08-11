Нужно переложить HTML сайт на движок

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок235 просмотров

Творческий проект!

Нужно переложить полностью статичный HTML сайт OldSyktyvkar.ru на движок. Основной контент сайта - текст и фотографии. При этом все функции сайта, которые на нем уже есть должны продолжать работать: поиск по сайту, скрипт при открытии фотографий, скрипт механики панели навигации, карта с указанием места откуда был сделан снимок.

Полностью переносить весь контент на движок не надо. Нужно только создать условия для этого, создать систему для возможности дальнейшей перевыкладке сайта OldSyktyvkar.ru на движок мной. Рутиной буду заниматься я сам, с вас только творческая работа!

HTML
11 лет назад
xpuser
Антон 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров