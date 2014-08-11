ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, кто ранее писал CMS с нуля с использованием внешнего API. Нужно создать CMS с использованием внешнего API для игр. Важно чтобы админка была Bootstrap-овской (конкретнее определим позже – важен ...
Нужно переложить HTML сайт на движок
Творческий проект!
Нужно переложить полностью статичный HTML сайт OldSyktyvkar.ru на движок. Основной контент сайта - текст и фотографии. При этом все функции сайта, которые на нем уже есть должны продолжать работать: поиск по сайту, скрипт при открытии фотографий, скрипт механики панели навигации, карта с указанием места откуда был сделан снимок.
Полностью переносить весь контент на движок не надо. Нужно только создать условия для этого, создать систему для возможности дальнейшей перевыкладке сайта OldSyktyvkar.ru на движок мной. Рутиной буду заниматься я сам, с вас только творческая работа!
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