Opencart интеграция с Action Pay

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки133 просмотра

Нужно подключить интернет магазин к существующему офферу в actionpay . Для этого необходимо организовать:

1. Запись значений GET параметров в cookies пользователя для его последующей идентификации при возврате и корректной работы трекинга. Значения параметра actionpay нужно записать в одноименную cookie со сроком жизни 30 дней. Значение параметров utm_source и utm_campaign так же необходимо записать в одноименные cookie для последующего отслеживания источника трафика.

2. Передачу стоимости и номера заказа.

Инструкции Action Pay в скрепке.

Opencart
11 лет назад
mind_broker
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

husband
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$27
1 день
Рекомендую Сергея как отличного исполнителя. Держит сроки, всегда на связи. Буду сотрудничать дальше.
Сотрудничеством доволен. Все вопросы решаются быстро, без заминок. Оплата в срок. Хорошая постановка задачи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

husband
Сергей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад