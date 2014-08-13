Opencart интеграция с Action Pay

Нужно подключить интернет магазин к существующему офферу в actionpay . Для этого необходимо организовать:

1. Запись значений GET параметров в cookies пользователя для его последующей идентификации при возврате и корректной работы трекинга. Значения параметра actionpay нужно записать в одноименную cookie со сроком жизни 30 дней. Значение параметров utm_source и utm_campaign так же необходимо записать в одноименные cookie для последующего отслеживания источника трафика.

2. Передачу стоимости и номера заказа.

Инструкции Action Pay в скрепке.