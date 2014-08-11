Ищем удаленного веб-мастера (веб-программиста)

На нерегулярную работу ищем веб-программиста для выполнения различных задач по разработке и поддержке веб-сайтов.

Наша компания занимается Интернет-рекламой и является лидером в своем регионе в данном виде бизнеса.

Своего отдела по разработке сайтов нет, поэтому ищем удаленных сотрудников, готовых создавать сайты под ключ (кроме веб-дизайна).

Готовы сотрудничать как со студией, так и с отдельными фрилансерами.

Выберем 3 человек, добавляем в группу в скайпе, когда появляется заказ, публикуем в группе. Кто свободен, тот и забирает заказ.

Регулярность:

В мае было 18 заказов на создание сайтов

В июне - 7 заказов

В июле - 9 заказов

В августе - пока что 3 заказа.

Специфика нашей работы в том, что мы не берем заказы на разработку сайтов, если клиент не заказывает у нас продвижение или рекламу. Но если найдем стабильных специалистов, готовы брать заказы и просто на разработку.

Для того, чтоб Ваша заявка была рассмотрена, укажите ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ пунктов, приведенных ниже:

1) Разработка Интернет-магазина под ключ без особо сложных функций с наполнением 50 товарами.

2) Поплыла верстка на сайте - исправить.

3) Приблизительная стоимость часа работы при мелких задачах.