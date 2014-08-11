Нужно сделать 2 правки на сайте modx: 1) сделать так чтобы не просто на Подробнее в карточку товара переходило, но и в нажатии на фотографии?2) вместо материала вынести на карточку товара ВСЕ ...
Ищем удаленного веб-мастера (веб-программиста)
На нерегулярную работу ищем веб-программиста для выполнения различных задач по разработке и поддержке веб-сайтов.
Наша компания занимается Интернет-рекламой и является лидером в своем регионе в данном виде бизнеса.
Своего отдела по разработке сайтов нет, поэтому ищем удаленных сотрудников, готовых создавать сайты под ключ (кроме веб-дизайна).
Готовы сотрудничать как со студией, так и с отдельными фрилансерами.
Выберем 3 человек, добавляем в группу в скайпе, когда появляется заказ, публикуем в группе. Кто свободен, тот и забирает заказ.
Регулярность:
В мае было 18 заказов на создание сайтов
В июне - 7 заказов
В июле - 9 заказов
В августе - пока что 3 заказа.
Специфика нашей работы в том, что мы не берем заказы на разработку сайтов, если клиент не заказывает у нас продвижение или рекламу. Но если найдем стабильных специалистов, готовы брать заказы и просто на разработку.
Для того, чтоб Ваша заявка была рассмотрена, укажите ПРИБЛИЗИТЕЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ пунктов, приведенных ниже:
1) Разработка Интернет-магазина под ключ без особо сложных функций с наполнением 50 товарами.
2) Поплыла верстка на сайте - исправить.
3) Приблизительная стоимость часа работы при мелких задачах.
Заявки фрилансеров
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