Здравствуйте нужно очеловечить сайт на вордпресс, за урлом в личку 1 вывод кратких статей, авто обрезание по первым 300 символам 2 вывод в краткой новости сначало фото, ...
Настроить сайт на WordPress
Домен на хостинге, тема вордпресс одета. Нужно настроить. Без настройки слайдера.
Тех.задание прилагаю. Сайт по ссылке http://www.psycenter.com.ua/
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