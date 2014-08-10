Настроить сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок157 просмотров

Домен на хостинге, тема вордпресс одета. Нужно настроить. Без настройки слайдера.

Тех.задание прилагаю. Сайт по ссылке http://www.psycenter.com.ua/

WordPress
11 лет назад
o-lesy
50 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров