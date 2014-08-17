Нужна помощь с view в drupal 6

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки150 просмотров

Добрый день!

Есть вьюс который случайным образом выводит 4 материала (скрин во вложении).

Нужно сделать что бы вывод материалов был не рандомен а выводился так:

два первых материала были до текущего, 2 вторых после текущего.

Т.е. Предположим сейчас открыт материал под № 6

Значит во вьюсе должно вывести материалы № 4 5 7 8

Drupal
11 лет назад
asl_projects
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Спасибо!
Сотрудничество прошло успешно.

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yevhen
37 лет
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад