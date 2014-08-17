Нужна помощь с view в drupal 6

Добрый день!

Есть вьюс который случайным образом выводит 4 материала (скрин во вложении).

Нужно сделать что бы вывод материалов был не рандомен а выводился так:

два первых материала были до текущего, 2 вторых после текущего.

Т.е. Предположим сейчас открыт материал под № 6

Значит во вьюсе должно вывести материалы № 4 5 7 8