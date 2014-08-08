Доработать шаблон на сайт Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок189 просмотров

Необходимо доработать сайт на Wordpress:

Привести к максимальной похожести сайт к исходному шаблону - меню, вид центрального слайдера, страницы контактов и т.д.

WordPress
11 лет назад
Streetmachine
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров