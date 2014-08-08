натянуть готовую верстку на друпал и уберкард. Верстка в приложении.
Доработать шаблон на сайт Wordpress
Необходимо доработать сайт на Wordpress:
Привести к максимальной похожести сайт к исходному шаблону - меню, вид центрального слайдера, страницы контактов и т.д.
Заявки фрилансеров
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