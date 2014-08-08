Нужен программист wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки183 просмотра

На сайте вордпресс нужно сделать такой функционал:

- регистрация простая (Спрашивается только email и пароль). Так же регистрация через соц. сети должна быть.

- зарегистрированный пользователь может добавлять статьи и ставить оценку другим статьям( даже не оценки, а просто лайки ).

- статьи которые добавляют пользователи должны отправляться на модерацию и только после этого публиковаться.

- в личном кабинете пользователя должна быть возможность видеть свои добавленные статьи, но удалять и редактировать их возможности быть не должно.

Пишите цену, сроки

WordPress
11 лет назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров