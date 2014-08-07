Переделка вывода списка товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка217 просмотров

День добрый уважаемые Фрилансеры, нужен человек который сможет помочь в следующем :

Есть сайт на opencart движке и вывод товара у него отличается от дефолтного к примеру : http://bezlimit-mts.ru/numbers/

Нужно сделать такой же вывод товара по категориям для opencart как и выше описаном сайте.

Было бы желательно если это был доп.модуль, если без модуля то обязательно инструкция.

Opencart
11 лет назад
Ubgaiter-icloud
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад
$25
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Заявки фрилансеров

msuzyy
Максим 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов(-4)
11 лет назад