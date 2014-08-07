Переделка вывода списка товаров

День добрый уважаемые Фрилансеры, нужен человек который сможет помочь в следующем :

Есть сайт на opencart движке и вывод товара у него отличается от дефолтного к примеру : http://bezlimit-mts.ru/numbers/

Нужно сделать такой же вывод товара по категориям для opencart как и выше описаном сайте.

Было бы желательно если это был доп.модуль, если без модуля то обязательно инструкция.