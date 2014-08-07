Здравствуйте. Нужен разработчик Drupal для выполнения периодически возникающих задач. Ищу человека для долгосрочного сотрудничества. Человек ответственный, к делу подходящий серьезно. От себя обещаю адекватность в ...
Правки по Opencart-у
Необходимо поправить несколько ошибок связанных с SEO на Opencart 1.5.6.1
1. Ошибка 404 - после добавления чпу к некоторым страницам перестало возвращать ответ 404 когда страница не найдена
2. Склейка страниц домен/товар и домен/категория/товар - после исправления домен/товар должно выдавать 404, т.е такие страницы не нужны
3. Страницы с ошибками в части URL должны выдавать ошибку 404, сейчас если в урле ошибка в категории, то товар всеравно выводится
От вас хотел бы услышать сроки\цену\способ оплаты
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