Правки по Opencart-у

Необходимо поправить несколько ошибок связанных с SEO на Opencart 1.5.6.1

1. Ошибка 404 - после добавления чпу к некоторым страницам перестало возвращать ответ 404 когда страница не найдена

2. Склейка страниц домен/товар и домен/категория/товар - после исправления домен/товар должно выдавать 404, т.е такие страницы не нужны

3. Страницы с ошибками в части URL должны выдавать ошибку 404, сейчас если в урле ошибка в категории, то товар всеравно выводится

От вас хотел бы услышать сроки\цену\способ оплаты