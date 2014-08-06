Доработка каталога на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок158 просмотров

Нужно доработать каталог компаний на Joomla: добавить несколько полей, лого, контакты. Русифицировать алфавитный указатель.

Joomla
11 лет назад
XenonJV
Жанна 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров