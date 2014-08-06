Всем здорова! В общем, оплата 3000 руб. ТЗ ниже: 1) Страница открываются с "/" и без. Надо оставить единственно верный вариант - с "/" http://www.kuhnimoscow.ru/content/view/76/67/ 2) http://www.kuhnimoscow.ru/index.php ...
Доработка каталога на Joomla
Нужно доработать каталог компаний на Joomla: добавить несколько полей, лого, контакты. Русифицировать алфавитный указатель.
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