исходники , пришлю пишите цены , сроки. ТЗ по сути никакого нету... все просто. главная, страницы. вот тз на калькулятор только - ...
Установить OpenCart
Нужно установить OpenCart.
Пожалуйста, укажите цену отдельно
1. Установка OpenCart на сайт
2. Подключение уже готового шаблона
3. Найти и установить модуль выбора цвета товара
Проект не срочный
Цены указывайте в долларах, оплата по вебмани
Спасибо
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