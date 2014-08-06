Установить OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт19 заявок161 просмотр

Нужно установить OpenCart.

Пожалуйста, укажите цену отдельно

1. Установка OpenCart на сайт

2. Подключение уже готового шаблона

3. Найти и установить модуль выбора цвета товара

Проект не срочный

Цены указывайте в долларах, оплата по вебмани

Спасибо

Opencart
11 лет назад
ashv
38 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров