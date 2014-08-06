Нужно доработать сайт на CMS S.Builder

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка104 просмотра

сайт - artobject.ru

надо доработать фильтр - товаров в каталоге довольно много, было бы полезно добавить фильтр. По цвету, материалу, стране производителя

Как пример фильтра вот что то в таком роде с выпадающими вариантами http://www.svetclub.ru/brand/FINE_ART_LAMPS/ или вот так http://tvoysvet.ru/catalog/section.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=7 или так http://artsvet-m.ru/podsvetka-dlja-kartin.html

пишите цены и сроки

11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров