Нужно доработать сайт на CMS S.Builder

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надо доработать фильтр - товаров в каталоге довольно много, было бы полезно добавить фильтр. По цвету, материалу, стране производителя

Как пример фильтра вот что то в таком роде с выпадающими вариантами http://www.svetclub.ru/brand/FINE_ART_LAMPS/ или вот так http://tvoysvet.ru/catalog/section.php?IBLOCK_ID=1&SECTION_ID=7 или так http://artsvet-m.ru/podsvetka-dlja-kartin.html

пишите цены и сроки