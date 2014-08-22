Есть рабочий инет магазин, Преста 1,5. Нужно чтоб при оформлении заказа преста разбивала заказ на: 1. то что есть в нале (статус "новый заказ") 2. то чего нет в нале т.е. что ...
Нужно сделать сайт на джумле
исходники , пришлю
пишите цены , сроки.
ТЗ по сути никакого нету... все просто. главная, страницы.
вот тз на калькулятор только -
https://yadi.sk/d/GYLAdXkYZDiVs
там вот с кругами - это страницы переключаются
добавить комнату - это добавляет такой же блок с расчетом , суммируя результаты.
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