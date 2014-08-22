Нужно сделать сайт на джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт13 заявок201 просмотр

исходники , пришлю

пишите цены , сроки.

ТЗ по сути никакого нету... все просто. главная, страницы.

вот тз на калькулятор только -

https://yadi.sk/d/GYLAdXkYZDiVs

там вот с кругами - это страницы переключаются

добавить комнату - это добавляет такой же блок с расчетом , суммируя результаты.

Joomla
11 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

jmod
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-2)
11 лет назад
$165
5 дней
В общем то , начали работать , Эдуард заболел и ничего не вышло у нас. Но в целом , я думаю он бы все нормально сделал.
Без сомнения, Роман лучший заказчик на данной биржи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

jmod
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-2)
11 лет назад