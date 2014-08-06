Сайт на друпал - вёрстка под планшеты и телефоны

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Есть сайт rabota.dialogpress.ru, на друпал 7.

На нём стоит тема оформления с адаптивной вёрсткой, нужно реализовать корректное отображение на мобильных устройствах (главным образом - iPhone, iPad).

Дальнейший разговор будет с тем, кто укажет стоимость и сроки.

Drupal
11 лет назад
i1group
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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