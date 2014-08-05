Сломался сайт

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок143 просмотра

У меня сломался сайт. Начал ставить шаблон через расширение в итоге полетел сайт, потом на хостинг залил файлы обновления для joomla 3 сайт заработал, админка нет.

Нужно починить

цена 500 wmr

http://dom-semua.ru/administrator/

Joomla
11 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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