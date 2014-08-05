Необходимо сделать доработки по Joomla. Заинтересованным вышлю тз.
Доработка сайта
Два домена:
Сайт с анкетами, платное поднятие рейтинга, платное размещение анкет, платное выставление рейтинга (для клиента),
регистрация девочек, регистрация клиентов.
Соцсеть совмещенная с интернет-магазином.
Синхронизация пользователей двух сайтов (личные данные, баланс личного счета)
Пополнение личного счета клиента и девочек на http://dosug-vip.com/ через http://konsum-shop.com/
Возможность организации конкурсов с призовым фондом. Призовой фонд складывается из пополнений пользователями (как на https://www.portaldosug.cz/p/)
Каждый пользователь может:
- передать деньги другому пользователю,
- купить что-то в интернет-магазине, оплатив деньгами с личного счета или через платежную систему ROBOKASSA,
- купить что-то в интернет-магазине и подарить другому пользователю (девочке) - в этом случае товар прикрепляется к тому, кому подарили (на стене - список подарков)
- платно подарить виртуальный подарок (сердечко, собачку, цветочек) - в админке должна быть возможность загрузки виртуальных подарков (картинок) и назначение цен на них, общая цена должна быть из двух составляющих - сумма девочке, сумма системе.
В интернет-магазине товар должен иметь общую цену из трех составляющих: закупочная цена, сумма системе, сумма девочке (сумма перечисляется на три счета, история зачислений).
Нужна партнерская программа для привлечения пользователей с сохранением истории зачислений - сколько зачислено, за кого, за что и т.д.
Соцсеть: переписка, чат, видеочат, фотогалерея с возможностью сделать ее платной для пользователей (платная и бесплатная), стена, подружиться, друзья и т.д.
переход из соцсети на анкету в http://dosug-vip.com/
Оформление и структура http://konsum-shop.com/ - как на https://www.portaldosug.cz/p/
логин - makssp
пароль - 150372
Все это сделать на базе WordPress с плагином WP-Recall, там же Recall Commerce (интернет-магазин)
Если есть другие решения и предложения - просьба сообщить
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