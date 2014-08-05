Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки110 просмотров

Два домена:

1. http://dosug-vip.com/

2. http://konsum-shop.com/

1. http://dosug-vip.com/

Сайт с анкетами, платное поднятие рейтинга, платное размещение анкет, платное выставление рейтинга (для клиента),

регистрация девочек, регистрация клиентов.

2. http://konsum-shop.com/

Соцсеть совмещенная с интернет-магазином.

Синхронизация пользователей двух сайтов (личные данные, баланс личного счета)

Пополнение личного счета клиента и девочек на http://dosug-vip.com/ через http://konsum-shop.com/

Возможность организации конкурсов с призовым фондом. Призовой фонд складывается из пополнений пользователями (как на https://www.portaldosug.cz/p/)

Каждый пользователь может:

- передать деньги другому пользователю,

- купить что-то в интернет-магазине, оплатив деньгами с личного счета или через платежную систему ROBOKASSA,

- купить что-то в интернет-магазине и подарить другому пользователю (девочке) - в этом случае товар прикрепляется к тому, кому подарили (на стене - список подарков)

- платно подарить виртуальный подарок (сердечко, собачку, цветочек) - в админке должна быть возможность загрузки виртуальных подарков (картинок) и назначение цен на них, общая цена должна быть из двух составляющих - сумма девочке, сумма системе.

В интернет-магазине товар должен иметь общую цену из трех составляющих: закупочная цена, сумма системе, сумма девочке (сумма перечисляется на три счета, история зачислений).

Нужна партнерская программа для привлечения пользователей с сохранением истории зачислений - сколько зачислено, за кого, за что и т.д.

Соцсеть: переписка, чат, видеочат, фотогалерея с возможностью сделать ее платной для пользователей (платная и бесплатная), стена, подружиться, друзья и т.д.

переход из соцсети на анкету в http://dosug-vip.com/

Оформление и структура http://konsum-shop.com/ - как на https://www.portaldosug.cz/p/

логин - makssp

пароль - 150372

Все это сделать на базе WordPress с плагином WP-Recall, там же Recall Commerce (интернет-магазин)

Если есть другие решения и предложения - просьба сообщить

WordPress
11 лет назад
Marie1
Мария 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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