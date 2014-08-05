Склад программа.

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт16 заявок158 просмотров

Необходима написание склад программы для учета товаров, с доступом нескольких человек.

Обязательно Web (PHP+MySQL).

Более подробно в ТЗ.

Срок выполнения 1 неделя.

MySQLPHP
11 лет назад
Z-ed
Зет 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров