Структура сайта не меняется, контент сайта тоже. выполнен сайт старый на Joomla и на нем отдаем предпочтения. В с связи с улучшением логотипа -меняем сайт, и вносим некие улучшения. ...
Склад программа.
Необходима написание склад программы для учета товаров, с доступом нескольких человек.
Обязательно Web (PHP+MySQL).
Более подробно в ТЗ.
Срок выполнения 1 неделя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо на сайте престашоп сделать синхронизацию с 1с. В заявках сразу оставляйте цену, и сроки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5
На главной выводится блок из трех последних статей. Краткое описание показывается не полностью и обрезается. В разделе news собираются новости из всех разделов, хотя должны быть только те, что были размещены в категорию «Новости». ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо преобразовать дизайн от дизайнера в тему от вордпресса (верстка) так, чтобы потом можно было менять различные значения (названия на плашках, номера телефонов, иконки и т.п.) и оно не затрагивало дизайн. Формат сайта - ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо импортировать дизайн c joomla 1x http://www.whitecompany.ru/ небольшими переделками по дизайну на joomla 3.3.3 http://a-mnt.ru/ тз выложу чуть позже. Так-же необходимо прикрутить галерею ( всё по аналогии).Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно подкорректировать верстку одностраничного веб-сайта визитки и натянуть на CMS. Структура сайта: Лого Текст Видео. Задача: На сайте есть три блока видео: Основное ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
PSD страницы адаптивность кроссбраузерность 4-5 часов ТЗ есть контент тоже Только для свободных фрилансовСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт11 лет назад
В следствии какого-то сбоя в движке сайта, периодически возникает ошибка 404 на внутренних страницах сайта, необходимо исправить. Сайт ан открытом движке на PHP.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго дня. Задача для имеющих опыт разработки компонентов под Joomla 3 с использованием ЧПУ Есть самописный компонент. В нем надо правильно создать router.php. Компонент по GET принимает параметры. У ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
Есть CMS http://question2answer.org/ установлена тут http://ibvo.ru/ у этой CMS есть плагин badges https://github.com/NoahY/q2a-badges вот за что они даются http://ibvo.ru/badges Надо : сделать ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад