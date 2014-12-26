Натянуть макет дизайна на шаблон CMS (WP), лендинг

Необходимо преобразовать дизайн от дизайнера в тему от вордпресса (верстка) так, чтобы потом можно было менять различные значения (названия на плашках, номера телефонов, иконки и т.п.) и оно не затрагивало дизайн.

Формат сайта - одностраничный лендинг.

Ориентировочный макет дизайна во вложении.

Желательно "заточить" лендинг "под ключ" полезными плагинами.

Интересует стоимость и сроки базовой верстки и верстки + заточка лендинга "плюшками".

Предпочтения тем, у кого есть богатый опыт разворачивания лендингов на WP, желательно с примерами и портфолио.

Спасибо!