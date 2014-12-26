Необходимо импортировать дизайн c joomla 1x http://www.whitecompany.ru/ небольшими переделками по дизайну на joomla 3.3.3 http://a-mnt.ru/ тз выложу чуть позже. Так-же необходимо прикрутить галерею ( всё по аналогии).
Натянуть макет дизайна на шаблон CMS (WP), лендинг
Необходимо преобразовать дизайн от дизайнера в тему от вордпресса (верстка) так, чтобы потом можно было менять различные значения (названия на плашках, номера телефонов, иконки и т.п.) и оно не затрагивало дизайн.
Формат сайта - одностраничный лендинг.
Ориентировочный макет дизайна во вложении.
Желательно "заточить" лендинг "под ключ" полезными плагинами.
Интересует стоимость и сроки базовой верстки и верстки + заточка лендинга "плюшками".
Предпочтения тем, у кого есть богатый опыт разворачивания лендингов на WP, желательно с примерами и портфолио.
Спасибо!
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