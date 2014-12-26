Натянуть макет дизайна на шаблон CMS (WP), лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок205 просмотров

Необходимо преобразовать дизайн от дизайнера в тему от вордпресса (верстка) так, чтобы потом можно было менять различные значения (названия на плашках, номера телефонов, иконки и т.п.) и оно не затрагивало дизайн.

Формат сайта - одностраничный лендинг.

Ориентировочный макет дизайна во вложении.

Желательно "заточить" лендинг "под ключ" полезными плагинами.

Интересует стоимость и сроки базовой верстки и верстки + заточка лендинга "плюшками".

Предпочтения тем, у кого есть богатый опыт разворачивания лендингов на WP, желательно с примерами и портфолио.

Спасибо!

WordPress
11 лет назад
gornostal
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 лет назад
$80
4 дня
Работа по ТЗ - ок, хотелось бы больше проактивности в постановке задачи.
Четкая задача, своевременная оплата, рекомендую

Заявки фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
22 дня назад
11 лет назад