Здравствуйте! Мне нужно для одного сайта сделать следующую доработку: Сайт сделан на Joomla 3. Стоит компонент JomSocial - это компонент соц.сети. Смысл такой: сайт фотографа и он хочет после фотосессий выкладывать фотки конкретному пользователю свои. Т.е. ...
Создание простой кастомной CMS для интернет-магази
Необходимо написать простую CMS для интернет-магазина собак puppy4me.ru
Краткая задача: реализовать механизм занесения товара (собак) на страницы сайта.
Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1W4O7LJOz8DTxzASd-MxgmPZ3VSQv4UQIBOsXq3XBfTE/edit
Пишите предполагаемые сроки и скорость реализации.
Также приоритет будет отдан исполнителям которые сразу прочтут описание и зададут адекватные вопросы.
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