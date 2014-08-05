Создание простой кастомной CMS для интернет-магази

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок132 просмотра

Необходимо написать простую CMS для интернет-магазина собак puppy4me.ru

Краткая задача: реализовать механизм занесения товара (собак) на страницы сайта.

Подробное ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1W4O7LJOz8DTxzASd-MxgmPZ3VSQv4UQIBOsXq3XBfTE/edit

Пишите предполагаемые сроки и скорость реализации.

Также приоритет будет отдан исполнителям которые сразу прочтут описание и зададут адекватные вопросы.

11 лет назад
mevist77
Виктор 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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