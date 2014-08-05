Доработка сайта на joomla

Здравствуйте! Мне нужно для одного сайта сделать следующую доработку:

Сайт сделан на Joomla 3. Стоит компонент JomSocial - это компонент соц.сети. Смысл такой: сайт фотографа и он хочет после фотосессий выкладывать фотки конкретному пользователю свои. Т.е. другие пользователи сайта не должны их видеть. Компонент JomSocial с этим справляется, но для ведения подобного рода деятельности функционала не хватает:

1) Нет возможности добавлять фотки через админку. 2) Должна быть функция интернет магазина. Т.е. Под фоткой должна быть кнопка добавить, кол-во штук, размер фото. 3) Должна быть корзина, в которой будет сформирован заказ пользователя и возможность редактирования заказа. 4) После нажатия на кнопку оформить заказ - он приходит на определенную эл.почту в виде таблице: фотка, кол-во, размер. Желательно доработку необходимо оформит в виде какого то плагина, модуля... с возможностью установки на другие сайты. Либо подробная инструкция.

Использование компонента JomSocial не принципиально. Возможно совмещение с любым из компонентов интернет магазина.

Интересует: 1) Стоимость работы 2) Сроки