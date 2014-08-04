Сделать мобильную версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки119 просмотров

Нужно на движке опенкарт, переписаный вдоль и поперёк, сделать мобильную версию на основе нашего рисунка.

Сделать нужно довольно быстро.

Opencart
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров