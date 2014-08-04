Требуется небольшой сайт на WordPress

Нужно сделать адаптивный сайт (responsive website) на WordPress для адвоката (там достаточно создать вполне стандартные страницы, типа About, Prices, Services, etc).

На данном сайте также нужно будет создать форму для составления завещания (необходимые вопросы, которые будут в форме, вам будет предоставлены). После заполнения формы пользователем, он должен быть направлен на страницу, где он должен осуществить оплату, после этого он будет направлен на страницу, где он сможет скачать как PDF или распечатать свое завещание.

Дизайн не нужно будет создавать, вам будет представлена готовая WordPress тема.

Сайт должен быть сделан на английском языке.

В своих заявках указывайте цену и ориентировочное время выполнения. Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут!