Требуется небольшой сайт на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок173 просмотра

Нужно сделать адаптивный сайт (responsive website) на WordPress для адвоката (там достаточно создать вполне стандартные страницы, типа About, Prices, Services, etc).

На данном сайте также нужно будет создать форму для составления завещания (необходимые вопросы, которые будут в форме, вам будет предоставлены). После заполнения формы пользователем, он должен быть направлен на страницу, где он должен осуществить оплату, после этого он будет направлен на страницу, где он сможет скачать как PDF или распечатать свое завещание.

Дизайн не нужно будет создавать, вам будет представлена готовая WordPress тема.

Сайт должен быть сделан на английском языке.

В своих заявках указывайте цену и ориентировочное время выполнения. Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут!

WordPress
11 лет назад
d_petro
Петро 
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров