MODX фильтрация по TV

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки235 просмотров

Необходимо создать функционал фильтрации вывода ресурсов getResources по параметрам TV, которые сравниваются со значениями, полученными из формы ()

Сайт работает на CMS MODX REVO.

[[!getPage?

&element=`getResources`

&tpl=`object-list-ru`

&includeTVs=`1`

&parents=`7,8,9,10`

&limit=`18`

&depth=`100`

&processTVs=`1`

&elementClass=`get_rajon`

&tvFilters=`rajon==$text`

]]

На сайте имеется форма по выбору страны, города, ценового диапазона и площади объекта недвижимости.

После выбора всех параметров и нажатия кнопки ПОИСК необходимо вывести список ресурсов, сравнивая значения из формы со значениями TV ресурсов.

Поиск по нескольким параметрам (город, страна, цена и т.д.)

Есть рабочий вариант сайта, доступ к которому будет создан для внедрения сниппетов и другого кода.

MODX
11 лет назад
jurikserf
Юрий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PH0b0S
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$70
1 день
Отлично выполненный заказ. Все быстро и очень профессионально! Продолжаем работать по новым проектам. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

PH0b0S
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13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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