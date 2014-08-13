MODX фильтрация по TV

Необходимо создать функционал фильтрации вывода ресурсов getResources по параметрам TV, которые сравниваются со значениями, полученными из формы ()

Сайт работает на CMS MODX REVO.

[[!getPage?

&element=`getResources`

&tpl=`object-list-ru`

&includeTVs=`1`

&parents=`7,8,9,10`

&limit=`18`

&depth=`100`

&processTVs=`1`

&elementClass=`get_rajon`

&tvFilters=`rajon==$text`

]]

На сайте имеется форма по выбору страны, города, ценового диапазона и площади объекта недвижимости.

После выбора всех параметров и нажатия кнопки ПОИСК необходимо вывести список ресурсов, сравнивая значения из формы со значениями TV ресурсов.

Поиск по нескольким параметрам (город, страна, цена и т.д.)

Есть рабочий вариант сайта, доступ к которому будет создан для внедрения сниппетов и другого кода.