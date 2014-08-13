Добрый день! Вообщем криворукий админ залез на фтп и изменил, в файле две строки(какие я не знаю) И отображение сайта теперь вот такое http://santech.kiev.ua/catalog/detali-truboprovodov Надо чтоб текст ...
MODX фильтрация по TV
Необходимо создать функционал фильтрации вывода ресурсов getResources по параметрам TV, которые сравниваются со значениями, полученными из формы ()
Сайт работает на CMS MODX REVO.
[[!getPage?
&element=`getResources`
&tpl=`object-list-ru`
&includeTVs=`1`
&parents=`7,8,9,10`
&limit=`18`
&depth=`100`
&processTVs=`1`
&elementClass=`get_rajon`
&tvFilters=`rajon==$text`
]]
На сайте имеется форма по выбору страны, города, ценового диапазона и площади объекта недвижимости.
После выбора всех параметров и нажатия кнопки ПОИСК необходимо вывести список ресурсов, сравнивая значения из формы со значениями TV ресурсов.
Поиск по нескольким параметрам (город, страна, цена и т.д.)
Есть рабочий вариант сайта, доступ к которому будет создан для внедрения сниппетов и другого кода.
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