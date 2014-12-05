Имеется сверстанный HTML шаблон под интернет магазин. Необходимо перенести верстку на CMS Magento или OpenCart. Другие системы не рассматриваю, так как не работал с ними. Была попытка "прикрутить" макет на MODX+Shopkeeper, но по причине необходимого функционала ...