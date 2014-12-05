jurikserf

Юрий jurikserf

 
43 годаЛатвия/Даугавпилс
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • MODX REVO автоматическое переключение языка при входе на сайт

    Есть рабочий сайт на MODX Revo 2.7.1 на котором созданы контексты для мультиязычности. Сейчас на сайте переключение контекстов осуществляется в ручном режиме через плагин. Был приобретен модуль - GeoLocation в MODstore. ([url=https://modstore.pro/packages/maps/geolocation]https://modstore.pro/packages/maps/geolocation[/url]) Необходима доработка функционала автоматического открытия страницы ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Модуль заказа календаря с загрузкой фотографии

    Планируем запуск онлайн проекта по изготовлению календарей с фотографией. Требуется создание модуля загрузки 1 фотографии для обложки календаря с визуальным отображением обрезки фото под размер. В приложении ориентировочный пример онлайн конструктора верхней части календаря, то что ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • MODX Revo плагин на рассылку уведомлений о снятии с публикации

    Есть рабочий проект на MODX Revo. Используется компонент рекламы с установкой даты снятия с публикации.  Планируется увеличение количества рекламодателей.  Требуется автоматизация процесса контроля за датой окончания публикации рекламной публикации. В качестве отображения рекламных блоков используется компонент BANNER ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание адаптивной таблицы с большим количеством колонок

    Для формирования каталога товаров на сайте потребовалось размещение таблицы. Сайт адаптивный, причем по аналитике 82% посещений с мобильных устройств. Необходимо размещение таблиц как в примере (см. файл в приложении). Как в примере, необходимо стилизировать шапку зеленым ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка HTML по макету PSD - 7 страниц

    Необходима адаптивная верстка по макету, купленному на themeforest - https://themeforest.net/item/le-lotus-yoga-center-psd-template/17166252?s_rank=7.  Общий объем-7 страниц. Желательно использовать bootstrap. Можно сдавать работу постранично, чтобы параллельно закидывать шаблон на MODX. Довольно срочный проект, просьба указать срок выполнения и стоимость работы только тем, ...

    HTMLBootstrapMODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • MODX Revo + Shopkeeper подключение платежной системы

    Интересует возможность подключения платежной системы Paysera на сайт MODX Revo + Shopkeeper. Имеется рабочий проект интернет магазина, на котором на данный момент времени отсутствуют способы оплаты. Хочу подключить сервис Paysera. Аккаунт создан, ссылка на техническую документацию подключения: [url=https://developers.paysera.com/ru/payments/current]https://developers.paysera.com/ru/payments/current [/url]Жду ...

    MODX
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вывод анонса новостей WP на странице MODX revo

    Иммется рабочий проект-новостной сайт на WP. Сейчас запускаем новый проект на MODX Revo, необходимо сделать динамический импорт - вывод анонсов новостей, которые добавляются на WP. Оба сайта находятся на одном сервере, у каждого своя база, но ...

    WordPressMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Prestashop сделать форму с загрузкой файла на статичной странице

    Необходимо на статичной странице с описанием услуги, добавить контактную форму с возможностью загрузки файлов. Данная форма не должна быть привязана к contact-us, то есть это независимая форма, через которую будут заказываться дополнительные услуги в интернет ...

    Prestashop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос HTML на Wordpress

    Имеется рабочий сайт, состоящий из HTML файлов (RIP рабочего сайта). Сайт находился в режиме тестирования, результат теста прошел и теперь необходимо перенести все публикации на WP. Сайт с установленным WP и дизайном предоставлю. От вас требуется ...

    WordPressHTML
    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка модуля prestashop на php+js

    $70

    Приобретен модуль-конструктор для магазина на Prestashop. Требуется доработка функционала: 1. Возможность вращения текста (на 90,180 градусов) 2. Установить выбор свойства (глянцевый или матовый) 3. Создать категории для галереи фотографий (с возможностью добавления тематик из админки) ...

    PHPJavascriptPrestashop
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка главной страницы Prestashop 1.6

    Необходимо отредактировать блоки на главной странице интернет магазина на Prestashop 1.6 Использован шаблон GLAMOUR (http://madame-fs.com/prestashop/glamour/demo1/en/) 1. Необходимо добавить блок, состоящий из трех баннеров (картинка с активной кнопкой), поместить его сразу под верхним горизонтальным меню. 2. Сменить позицию слайдера ...

    CSSPrestashop
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оплата кредитной картой MODX+Shopkeeper

    В поисках специалиста, который сможет подключить модуль приема оплаты кредитной картой в интернет магазине, выполненном на MODX Revo+Shopkeeper. На данный момент используем только PayPal, но большинство клиентов просят дать им возможность оплаты напрямую кредитной картой. Основная аудитория ...

    MODX
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • MODX REVO + SHOPKEEPER доработка и устранение конфликтов js

    Необходимы корректировки кода на сайте MODX REVO с установленным Shopkeeper. Мультивалютный магазин, необходим специалист, который сможет настроить корректную работу плагина. На данный момент есть конфликты js с Fancybox и слайдером. То есть все работает, но только ...

    JavascriptMODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перенос HTML макета на Magento или OpenCart

    Имеется сверстанный HTML шаблон под интернет магазин. Необходимо перенести верстку на CMS Magento или OpenCart. Другие системы не рассматриваю, так как не работал с ними. Была попытка "прикрутить" макет на MODX+Shopkeeper, но по причине необходимого функционала ...

    OpenCartHTMLMODXMagento
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка HTML шаблона (4 страницы интернет магазина)

    Требуется адаптивная верстка по макету без привязки к определенной CMS. ТЗ согласно макета сайта (учитывать hover и шрифты) Верстка макета интернет магазина, всего 4 страницы (в приложении). Просьба указывать минимально возможный срок выполнения проекта и полную стоимость. При успешном ...

    HTMLВерстка макета
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Креативный дизайн магазина по примеру

    Необходимо разработать дизайн интернет магазина. Дизайн необходим для стандартной CMS с поддержкой HTML5. Не требуется разработка под специальную платформу электронной коммерции. Разработку вести с учетом 12 колонок, для дальнейшей адаптивной верстки. Обязательные условия ...

    Дизайн сайтаHTMLКарточки товаров
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн главной страницы

    Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта для проектируемого Бизнес центра. Красивые объемные элементы - железная дорога, станция, таможенный склад, здания жилого и коммерческого сектора. Предварительный макет в приложении в виде наброска, а также примерный вариант сайта, ...

    BootstrapДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • MODX фильтрация по TV

    $50

    Необходимо создать функционал фильтрации вывода ресурсов getResources по параметрам TV, которые сравниваются со значениями, полученными из формы () Сайт работает на CMS MODX REVO. [[!getPage? &amp;element=`getResources` &amp;tpl=`object-list-ru` &amp;includeTVs=`1` &amp;parents=`7,8,9,10` &amp;limit=`18` &amp;depth=`100` &amp;processTVs=`1` &amp;elementClass=`get_rajon` &amp;tvFilters=`rajon==$text` ]] На сайте имеется форма по выбору страны, города, ценового диапазона и площади ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
FoxyFru
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
6 лет назад
MODX Revo плагин на рассылку уведомлений о снятии с публикации
Четкая постановка задачи. Оплата без задержек. Регулярная коммуникация. Сотрудничеством довольна. Мои рекомендации.
Профессиональное выполнение доработки функционала на сайте под управлением MODX. Работа выполнена очень профессионально, учтены все пожелания. Работа сдана раньше указанного срока. Сотрудничеством с Маргаритой остался доволен, приятно иметь дело с профессиональтным исполнителем.
Ответный отзыв
StepanEkb
Степан 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание адаптивной таблицы с большим количеством колонок
3 причины работать с Юрием. 1. Четкое ТЗ. 2. Вежливое общение 3. Своевременная оплата. Рекомендую.
Очень оперативное выполнение заказа. Точно по ТЗ. Понравилось качество и скорость выполнения заказа. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
$25
10 баллов
8 лет назад
Вывод анонса новостей WP на странице MODX revo
Ответственный заказчик. Предоставил всю необходимую информацию и подробное описание желаемого результата. Более того, подготовил всё для работы на самом сайте. Рекомендую всем!
Профессионально выполненный заказ! Очень доволен результатом, получил в точности то, что заказывал. Доработанный код выполнен с большим количеством комментариев, по этой причине не возникло дополнительных вопросов. Рекомендую Павла как отвественного и профессионального программиста.
Ответный отзыв
jaguarcity
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Prestashop сделать форму с загрузкой файла на статичной странице
Отличный заказчик, рекомендую ! Оплата проведена своевременно.
Отличный исполнитель. Все выполнено профессионально и в оговоренный срок. Помог доработать несколько дополнительных функций, которые не оговаривались в основном проекте. Очень доволен результатом сотрудничества с Владимиром. Рекомендую как отвественного и профессионального исполнителя.
Ответный отзыв
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Добавить оплату PayPal к Shopkeeper
Все отлично: оплата, тз
Отличный исполнитель. Все сделано грамотно, оперативно и без лишних вопросов. Рекомендую как профессионального и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв