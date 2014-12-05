Есть рабочий сайт на MODX Revo 2.7.1 на котором созданы контексты для мультиязычности. Сейчас на сайте переключение контекстов осуществляется в ручном режиме через плагин. Был приобретен модуль - GeoLocation в MODstore. ([url=https://modstore.pro/packages/maps/geolocation]https://modstore.pro/packages/maps/geolocation[/url]) Необходима доработка функционала автоматического открытия страницы ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Рассчитать с какими значениями α и β точка С(6,α,β) находится на отрезке, который идет через точки А (3,2,2) и В (6,-4,6).Контрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Планируем запуск онлайн проекта по изготовлению календарей с фотографией. Требуется создание модуля загрузки 1 фотографии для обложки календаря с визуальным отображением обрезки фото под размер. В приложении ориентировочный пример онлайн конструктора верхней части календаря, то что ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть рабочий проект на MODX Revo. Используется компонент рекламы с установкой даты снятия с публикации. Планируется увеличение количества рекламодателей. Требуется автоматизация процесса контроля за датой окончания публикации рекламной публикации. В качестве отображения рекламных блоков используется компонент BANNER ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для формирования каталога товаров на сайте потребовалось размещение таблицы. Сайт адаптивный, причем по аналитике 82% посещений с мобильных устройств. Необходимо размещение таблиц как в примере (см. файл в приложении). Как в примере, необходимо стилизировать шапку зеленым ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходима адаптивная верстка по макету, купленному на themeforest - https://themeforest.net/item/le-lotus-yoga-center-psd-template/17166252?s_rank=7. Общий объем-7 страниц. Желательно использовать bootstrap. Можно сдавать работу постранично, чтобы параллельно закидывать шаблон на MODX. Довольно срочный проект, просьба указать срок выполнения и стоимость работы только тем, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Интересует возможность подключения платежной системы Paysera на сайт MODX Revo + Shopkeeper. Имеется рабочий проект интернет магазина, на котором на данный момент времени отсутствуют способы оплаты. Хочу подключить сервис Paysera. Аккаунт создан, ссылка на техническую документацию подключения: [url=https://developers.paysera.com/ru/payments/current]https://developers.paysera.com/ru/payments/current [/url]Жду ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Иммется рабочий проект-новостной сайт на WP. Сейчас запускаем новый проект на MODX Revo, необходимо сделать динамический импорт - вывод анонсов новостей, которые добавляются на WP. Оба сайта находятся на одном сервере, у каждого своя база, но ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо на статичной странице с описанием услуги, добавить контактную форму с возможностью загрузки файлов. Данная форма не должна быть привязана к contact-us, то есть это независимая форма, через которую будут заказываться дополнительные услуги в интернет ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Имеется рабочий сайт, состоящий из HTML файлов (RIP рабочего сайта). Сайт находился в режиме тестирования, результат теста прошел и теперь необходимо перенести все публикации на WP. Сайт с установленным WP и дизайном предоставлю. От вас требуется ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $70
Приобретен модуль-конструктор для магазина на Prestashop. Требуется доработка функционала: 1. Возможность вращения текста (на 90,180 градусов) 2. Установить выбор свойства (глянцевый или матовый) 3. Создать категории для галереи фотографий (с возможностью добавления тематик из админки) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо отредактировать блоки на главной странице интернет магазина на Prestashop 1.6 Использован шаблон GLAMOUR (http://madame-fs.com/prestashop/glamour/demo1/en/) 1. Необходимо добавить блок, состоящий из трех баннеров (картинка с активной кнопкой), поместить его сразу под верхним горизонтальным меню. 2. Сменить позицию слайдера ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 лет назад
В поисках специалиста, который сможет подключить модуль приема оплаты кредитной картой в интернет магазине, выполненном на MODX Revo+Shopkeeper. На данный момент используем только PayPal, но большинство клиентов просят дать им возможность оплаты напрямую кредитной картой. Основная аудитория ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо добавить функционал приема оплаты PayPal в магазине на MODX Revo+Shopkeeper. Просьба в заявке указать стоимость и срок выполнения проекта.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимы корректировки кода на сайте MODX REVO с установленным Shopkeeper. Мультивалютный магазин, необходим специалист, который сможет настроить корректную работу плагина. На данный момент есть конфликты js с Fancybox и слайдером. То есть все работает, но только ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется сверстанный HTML шаблон под интернет магазин. Необходимо перенести верстку на CMS Magento или OpenCart. Другие системы не рассматриваю, так как не работал с ними. Была попытка "прикрутить" макет на MODX+Shopkeeper, но по причине необходимого функционала ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется адаптивная верстка по макету без привязки к определенной CMS. ТЗ согласно макета сайта (учитывать hover и шрифты) Верстка макета интернет магазина, всего 4 страницы (в приложении). Просьба указывать минимально возможный срок выполнения проекта и полную стоимость. При успешном ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать дизайн интернет магазина. Дизайн необходим для стандартной CMS с поддержкой HTML5. Не требуется разработка под специальную платформу электронной коммерции. Разработку вести с учетом 12 колонок, для дальнейшей адаптивной верстки. Обязательные условия ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта для проектируемого Бизнес центра. Красивые объемные элементы - железная дорога, станция, таможенный склад, здания жилого и коммерческого сектора. Предварительный макет в приложении в виде наброска, а также примерный вариант сайта, ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо создать функционал фильтрации вывода ресурсов getResources по параметрам TV, которые сравниваются со значениями, полученными из формы () Сайт работает на CMS MODX REVO. [[!getPage? &element=`getResources` &tpl=`object-list-ru` &includeTVs=`1` &parents=`7,8,9,10` &limit=`18` &depth=`100` &processTVs=`1` &elementClass=`get_rajon` &tvFilters=`rajon==$text` ]] На сайте имеется форма по выбору страны, города, ценового диапазона и площади ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад