tigruly

Ольга tigruly

 
45 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Современный дизайн сайта

Email: [email protected]

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
ikvel
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$145
10 баллов
6 лет назад
Разработать адаптивный дизайн по макету
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Dreams-Digitizer
Александр 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Нешаблонный дизайн для продающего сайта
Отличная работа. Все оперативно... жаль, что заказ завис на стороне моего клиента и не удалось довести его до конца. Пока ещё надеюсь на его возобновление :)
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Ответный отзыв
Commieblock
Сергей 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта на строительную тематику
Отличный дизайн, понимание "с полуслова", хорошо структурированный и понятный PSD файл. Результатом очень доволен, обязательно буду заказывать у Ольги дизайн и в дальнейшем.
Сергей прекрасный заказчик, адекватный в общении, предоставил подробное ТЗ. Было приятно работать. Спасибо за проект.
Ответный отзыв
jurikserf
Юрий 
43 годаЛатвия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Креативный дизайн магазина по примеру
Отличное выполнение заказа. ТЗ соблюдено в мельчайших деталях. Верстальщик оценил качественное предоставление готовых исходников, полученных от Ольги. Перехожу на постоянное сотрудничество. Отличная цена и профессиональное качество работы.
Спасибо за интересное задание! Очень понравилось сотрудничать с Юрием. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Юрий не ограничивает работу рамками, за что огромный плюс!
Ответный отзыв
olga721
Ольга 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта по готовому макету
В работе с Ольгой мы получили качественный макет, соответствующий нашим пожеланиям. Она смогла создать красивый, аккуратный, продуманный, привлекательный сайт. Сотрудничеством очень довольны, рекомендую!
Работать с Ольгой очень комфортно! Она очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
14 отзывов
от $120
от 3 дней
нет рейтинга