Современный дизайн сайта
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$150
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$145
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$200
10 баллов
9 лет назад
Отличная работа. Все оперативно... жаль, что заказ завис на стороне моего клиента и не удалось довести его до конца. Пока ещё надеюсь на его возобновление :)
$500
10 баллов
9 лет назад
Отличный дизайн, понимание "с полуслова", хорошо структурированный и понятный PSD файл. Результатом очень доволен, обязательно буду заказывать у Ольги дизайн и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Сергей прекрасный заказчик, адекватный в общении, предоставил подробное ТЗ. Было приятно работать. Спасибо за проект.
$200
10 баллов
9 лет назад
Отличное выполнение заказа. ТЗ соблюдено в мельчайших деталях. Верстальщик оценил качественное предоставление готовых исходников, полученных от Ольги. Перехожу на постоянное сотрудничество. Отличная цена и профессиональное качество работы.
Ответный отзыв
Спасибо за интересное задание! Очень понравилось сотрудничать с Юрием. Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Юрий не ограничивает работу рамками, за что огромный плюс!
$150
10 баллов
9 лет назад
В работе с Ольгой мы получили качественный макет, соответствующий нашим пожеланиям. Она смогла создать красивый, аккуратный, продуманный, привлекательный сайт. Сотрудничеством очень довольны, рекомендую!
Ответный отзыв
Работать с Ольгой очень комфортно! Она очень внимательный и ответственный заказчик. Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе, оплата мгновенная. Спасибо за сотрудничество!
Дизайн сайтов
14 отзывов
от $120
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