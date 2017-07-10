Создание адаптивной таблицы с большим количеством колонок

Надо карточку товара [url=https://www.getsport.ru/product/Mjach-basketbolnyi-suvenirnyi-TORRES-BM1500/11109]https://www.getsport.ru/product/Mjach-basketbolnyi-suvenirnyi-TORRES-BM1500/11109[/url] сделать валидной [url=https://www.ampproject.org/ru/docs/guides/responsive_amp]AMP[/url] страницей. Только верстка, без программирования. Если надо, то css и js есть раскомпилированные.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для формирования каталога товаров на сайте потребовалось размещение таблицы. Сайт адаптивный, причем по аналитике 82% посещений с мобильных устройств.
Необходимо размещение таблиц как в примере (см. файл в приложении). Как в примере, необходимо стилизировать шапку зеленым цветом. Названия колонок - довольно длинный текст, необходимо, чтобы все корректно отображалось при просмотре как на стандартных мониторах, так и на мобильных устройствах.
Необходим HTML + CSS для размещения на сайте.
Просьба при подаче заявки указать стоимость и срок выполнения заказа.
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