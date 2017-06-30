Верстка Landing Page

Есть сайт, на котором есть штук 10 модальных окон. Нужно скопировать данные окна при помощи Bootstrap3(ну как ядро + свои классы) + less. примеры окон https://prnt.sc/fp8082 http://take.ms/779IF Очень хорошо заплатим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать Landing Page
Срок: до завтра 11:00 по МСК
Стоимость- 1700 руб.
Обязательное условие: Кроссбраузерность (в том числе на мобильных устройствах)
Скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru
Прикрепляйте примеры своих работ при ответе на данное задания
Условия обсудим с кандидатами
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт, регион - Республика Беларусь. Сайт предоставляет услуги фотостудии. Нужно будет сделать следующее: * Сделать структуру сайта (меню, категории, целевые страницы). Определенная структура уже есть, но надо расширить, сделать выпадающие категории, подкатегории, конечные страницы с целевыми текстами. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать простой одностраничник, прикрепляю скрин Ваши цены и срокиЗавершен6 лет назад
- $450
Нужно сверстать много разнообразных и сложных внутренних страниц сайта. Требуется четкое соблюдение дедлайнов. Технологии: HTML, CSS, JavaScript, GIT, SCSS и другие.Завершен6 лет назад
Нужно внести небольшие правки в вёрстку + внедрить микроразметку shema.org Правки несложные типа 1. Добавить кнопку "вверх". 2. В полной новости возле автора добавить название категории 3. Сделать красивое оформление нумерованных и маркированных списков (есть пример) . 4. Создать вложенные ...Закрыт6 лет назад
Есть два дизайна нужна адаптивная верстка. Вот один из них Оплата плэтапно либо в концеЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется валидная/ кроссплатформерная /кроссбраузерная верстка. Одностраничные сайты разного уровня сложности по макетам. Готов платить почасовую оплату или сдельно за каждый макет. Возможность принимать макеты в приоритете сразу, а не через неделю. Нет времени на многочисленные исправления, поэтому прошу ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад
- $110
Для сайта luxeo.com. ua мы планируем провести A/B тестирование услуги SEO. Для этого мы подготовили макеты Необходимо сделать верстку согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/1X4GJGPCc5C0GIRrglusqLLcPww-OCrdJDjYAIOeB6AA/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. В рамках проекта могут быть доп правки на 5-10% Примеры страничек в приложении Cрок ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
Александр, добрый день! Срочно (2-3 дня) требуется адаптивная HTML-верстка одностраничного сайта + микро-разметка (Open Graph). Функциональное задание в приложении, дизайн-макеты в приложении для оценки. Сообщите, пожалуйста, стоимость и сроки.HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
1) на сайте [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Finkolglass.com%2F]inkolglass.com/[/url] где стоит логотип эта зона показывается по разрешению экрана. Нужно чтоб лого + текст + номера тел + снова текст и поисковик показывалось одинакова на всех экранах, не важно какое разрешение. Пример [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Flifemebel.ru%2F]lifemebel.ru/[/url] ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад