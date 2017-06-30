Доработать сайт фотостудии на Drupal

Есть сайт, регион - Республика Беларусь. Сайт предоставляет услуги фотостудии.

Нужно будет сделать следующее:

* Сделать структуру сайта (меню, категории, целевые страницы). Определенная структура уже есть, но надо расширить, сделать выпадающие категории, подкатегории, конечные страницы с целевыми текстами. Каждой странице присвоить ЧПУ-Url.

* Добавить сквозное дублирующее боковое меню и краткое в футере.

* Реализация "хлебных крошек".

* Сделать лендинги, не выбиваясь из общей концепции и дизайна сайта.

* Добавить стрелки вверх в виде кликабельных кнопок, активных при прокручивании.

* Частично подредактировать css, потому что при прокручивании часть страниц находит на другие, необходимо это убрать.

* Оформить таблицу цен.

* Сделать jivo чат (или аналог).

* Сделать систему поиска на сайте.

* Создание блога.

Будут еще работы по мелочи, здесь я перечислил основные.

Очень хочется найти исполнителя, который:

а) знает CMS Drupal, css-стили, способен качественно верстать;

б) уже работал с сайтами фотостудий и в принципе понимает их специфику.

Тем не менее, готов рассмотреть сотрудничество со всеми заинтересованными людьми. Главное - качество.

Не работаю по предоплате. Безопасная сделка, оплата постфактум - пожалуйста.