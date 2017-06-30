Небольшие правки по вёрстке

Нужно внести небольшие правки в вёрстку + внедрить микроразметку shema.org

Правки несложные типа

1. Добавить кнопку "вверх".

2. В полной новости возле автора добавить название категории

3. Сделать красивое оформление нумерованных и маркированных списков (есть пример) .

4. Создать вложенные списки для блока "Содержание". (на основе готового кода)

5. В мобильной версии исправить глюк с невозможностью прокручивать вниз меню.

6. В полной новости убрать аватарку комментатора, всё остальное подвинуть к началу страницы

7. Поправить адаптацию в некоторых моментах (в прикреплённом файле указано какие)

Прикрепляю файл в word со всеми пожеланиями и скриншотами, что и где должно быть. Правок около двенадцати.

Оплата поэтапно либо в конце