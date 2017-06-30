Небольшие правки по вёрстке

Есть два дизайна нужна адаптивная верстка. Вот один из них Оплата плэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести небольшие правки в вёрстку + внедрить микроразметку shema.org
Правки несложные типа
1. Добавить кнопку "вверх".
2. В полной новости возле автора добавить название категории
3. Сделать красивое оформление нумерованных и маркированных списков (есть пример) .
4. Создать вложенные списки для блока "Содержание". (на основе готового кода)
5. В мобильной версии исправить глюк с невозможностью прокручивать вниз меню.
6. В полной новости убрать аватарку комментатора, всё остальное подвинуть к началу страницы
7. Поправить адаптацию в некоторых моментах (в прикреплённом файле указано какие)
Прикрепляю файл в word со всеми пожеланиями и скриншотами, что и где должно быть. Правок около двенадцати.
Оплата поэтапно либо в конце
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