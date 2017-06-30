Перенести дизайн-блоки в Bootstrap3 конструкторе лендингов

Требуется адаптивно сверстать и натянуть на Битрикс интернет-магазин. Лицензия Малый бизнес. Макеты: https://yadi.sk/d/JrYibPYn3Kccb8.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть конструктор лендингов на Bootstrap, содержащий предустановленные html дизайн-блоки test2.forashop.ru/CleanLa..., Необходимо перенести в этот конструктор аналогичные блоки из аналогичного конструктора, файлы блоков предоставлю. Процесс переноса нужно записать на видео с пояснениями действий. Документация по процедуре здесь aiveo.site/assets/docu men... Пишите в отзыве цену, за которую вы готовы выполнить заказ!
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