Перенести дизайн-блоки в Bootstrap3 конструкторе лендингов

Есть конструктор лендингов на Bootstrap, содержащий предустановленные html дизайн-блоки test2.forashop.ru/CleanLa..., Необходимо перенести в этот конструктор аналогичные блоки из аналогичного конструктора, файлы блоков предоставлю. Процесс переноса нужно записать на видео с пояснениями действий. Документация по процедуре здесь aiveo.site/assets/docu men... Пишите в отзыве цену, за которую вы готовы выполнить заказ!