1. Что нужно сделать: Необходимо сверстать лендинг 2. Требования к заданию: - Обязательно кроссбраузерно (во всех популярных браузерах, в т.ч. IE 9 и выше) - Обязательно адаптивная верстка (десктоп, планшет, смартфон) - Скорость загрузки сайта не должна быть меньше ...
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https://yadi.sk/d/5V83ZlvV3KcCcq
Адаптивная верстка HTML5+CSS3
по эффектам http://sochiru.ru/yoursochi/
Минимальные показатели по googlepagespeed 90
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