Адаптивная верстка

$50
HTML-версткаЗавершен17 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://yadi.sk/d/5V83ZlvV3KcCcq

Адаптивная верстка HTML5+CSS3

по эффектам http://sochiru.ru/yoursochi/

Минимальные показатели по googlepagespeed 90

6 лет назад
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Eugene1345
Евгений 
24 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$40
2 дня
Спасибо Евгению, сроки очень порадовали все делает очень шустро, были нюансы в виде все поправили довели до ума. Буду обращатся
Отличный заказчик,были нюансы в работе(по моей ошибке) помог разобраться,всегда был на связи. Рекомендую всем.
  • Похожие заказы

  • Необходимо сверстать лендинг

    $42

    1. Что нужно сделать: Необходимо сверстать лендинг 2. Требования к заданию: - Обязательно кроссбраузерно (во всех популярных браузерах, в т.ч. IE 9 и выше) - Обязательно адаптивная верстка (десктоп, планшет, смартфон) - Скорость загрузки сайта не должна быть меньше ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    $34

    1. Что нужно сделать: Необходимо сверстать лендинг 2. Требования к заданию: - Обязательно кроссбраузерно (во всех популярных браузерах, в т.ч. IE 9 и выше) - Обязательно адаптивная верстка (десктоп, планшет, смартфон) - Скорость загрузки сайта не должна быть меньше ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация сайта на Magento и несколько доработок

    [list=1][*]Ускорение сайта на платформе Magento. Оптимизировать сайт для загрузки 3 секунд. Базовые рекомендации я выполнил, но сайт все равно грузится медленно.[*]Реализация сервиса обратного звонка по кнопке, который будет размещаться в этой области [url=http://joxi.ru/8AnzKKGiq1x8MA]http://joxi.ru/8AnzKKGiq1x8MA[/url]. Данные клиента ...

    Magento
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки по вёрстке

    Здравствуйте! На сайте http://av.site-ex.ru/ нужно на всех страницах прижать футер к низу страницы, так чтобы он при просмотре на любых устройствах с любым размером экрана был прижат к низу. Сколько будет стоить данная доработка?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка

    Здравствуйте!  Требуется качественная, адаптивная, профессиональная, кроссбраузерная, валидная верстка PSD макетов. Нужен опытный верстальщик имеющий хотябы минимальное представление о SEO, например не пихать заголовки H1 H2 H3 в сайдбар, подвал и тд.  15 страниц, все однотипные, 90% элементов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Доработка верстки проекта на Yii 1.1

    Нужен специалист, который выполнит ряд правок по верстке небольшого новостного проекта на Yii 1.1 Нужно будет править на живом проекте, т.е. хорошо разбираться в чужой верстке и при этом понимать структуру проектов на Yii. Ниже представлены ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга по готовому дизайну

    $30

    Верстка лендинга по готовому дизайну Срок: до 21:00 02 июля Адаптивность и кроссбраузерность https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - скорость не менее 70 Обсуждение деталей только с кандидатами

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка существующего сайта на Wordpress.

    Есть работающий сайт на Worpress для зарубежной компании: http://homecare4u.com/Мы сделали новые блоки, которые нужно сверстать и вставить в готовый сайт, а также сделать некоторые корректировки. Вот превью дизайна новых блоков: https://projects.invisionapp.com/share/34C7UMV8A#/screensПонять, что блоки новые, вы сможете только сравнив ...

    WordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад