Оптимизация сайта на Magento и несколько доработок

Здравствуйте! На сайте http://av.site-ex.ru/ нужно на всех страницах прижать футер к низу страницы, так чтобы он при просмотре на любых устройствах с любым размером экрана был прижат к низу. Сколько будет стоить данная доработка?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Ускорение сайта на платформе Magento. Оптимизировать сайт для загрузки 3 секунд. Базовые рекомендации я выполнил, но сайт все равно грузится медленно.
- Реализация сервиса обратного звонка по кнопке, который будет размещаться в этой области http://joxi.ru/8AnzKKGiq1x8MA. Данные клиента должны приходить на почту админа. Пример https://luxoptica.ua/.
- Реализовать возможность размещения текста описания категории и главной внизу страницы https://luxoptica.ua/. Открытым должно быть 500 символов текста, а дальше кнопка читать далее. Пример https://luxoptica.ua/. Сейчас блок кода описания категории просто перемещено вниз, но он будет возращен на место.
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