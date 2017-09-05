Адаптивная, кроссбраузерная верстка

Необходимо сверстать лендинг. Сроки до завтра,9.00 по Мск Стоимость-1500 руб Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервесу https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется качественная, адаптивная, профессиональная, кроссбраузерная, валидная верстка PSD макетов. Нужен опытный верстальщик имеющий хотябы минимальное представление о SEO, например не пихать заголовки H1 H2 H3 в сайдбар, подвал и тд.
15 страниц, все однотипные, 90% элементов с главной, повторяются на остальных страницах
Страницы должны очень быстро грузиться.
Требования по качеству верстки (не мое, но согласен) www.evernote.com/shard/s7...
По срокам и цене жду предложений. Пример макета приложил (страницы в основе однотипные) остальное покажу заинтересовавшим кандидатам.
Покажите 3 свои работы по вёрстке. Обращаю внимание на качество кода. Опишите, почему мне лучше работать с вами.
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