Адаптивная, кроссбраузерная верстка

HTML-версткаЗавершен13 заявок704 просмотра
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Здравствуйте! 

Требуется качественная, адаптивная, профессиональная, кроссбраузерная, валидная верстка PSD макетов. Нужен опытный верстальщик имеющий хотябы минимальное представление о SEO, например не пихать заголовки H1 H2 H3 в сайдбар, подвал и тд. 

15 страниц, все однотипные, 90% элементов с главной, повторяются на остальных страницах 

Страницы должны очень быстро грузиться. 

Требования по качеству верстки (не мое, но согласен) www.evernote.com/shard/s7... 

По срокам и цене жду предложений. Пример макета приложил (страницы в основе однотипные) остальное покажу заинтересовавшим кандидатам. 

Покажите 3 свои работы по вёрстке. Обращаю внимание на качество кода. Опишите, почему мне лучше работать с вами.

6 лет назад
infind
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Pixelsavenue
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$250
10 дней
Благодарен за профессионально выполненную работу, рекомендую!
Спасибо за проект и отзыв!
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