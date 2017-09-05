Адаптивная, кроссбраузерная верстка

Здравствуйте!

Требуется качественная, адаптивная, профессиональная, кроссбраузерная, валидная верстка PSD макетов. Нужен опытный верстальщик имеющий хотябы минимальное представление о SEO, например не пихать заголовки H1 H2 H3 в сайдбар, подвал и тд.

15 страниц, все однотипные, 90% элементов с главной, повторяются на остальных страницах

Страницы должны очень быстро грузиться.

Требования по качеству верстки (не мое, но согласен) www.evernote.com/shard/s7...

По срокам и цене жду предложений. Пример макета приложил (страницы в основе однотипные) остальное покажу заинтересовавшим кандидатам.

Покажите 3 свои работы по вёрстке. Обращаю внимание на качество кода. Опишите, почему мне лучше работать с вами.