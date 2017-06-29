Необходимо сверстать лендинг

HTML-версткаЗакрыт20 заявок296 просмотров
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Необходимо сверстать лендинг.

Сроки до завтра,9.00 по Мск

Стоимость-1500 руб

Обязательно кроссбраузерно.

Скорость загрузки не менее 70 по сервесу

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.

Все подробности обсудим с кандидатами.

6 лет назад
emen291
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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