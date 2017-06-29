dimmax . su CMS какая-то стремная, сталинских времен. Надо сделать сортировку по цене по дате по имени. Интересует сроки и цена
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать лендинг.
Сроки до завтра,9.00 по Мск
Стоимость-1500 руб
Обязательно кроссбраузерно.
Скорость загрузки не менее 70 по сервесу
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Все подробности обсудим с кандидатами.
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