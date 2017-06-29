Вёрстка одностраничника

HTML-версткаЗавершен11 заявок220 просмотров
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Здравствуйте,нужна вёрстка одностраничника(слайдер,анимация,плавная прокрутка к блокам и т.д.)Есть PSD макет,его покажу исполнителю.Пишите цены и сроки.Сам сайт примерно такого плана http://test2.promsystema24.ru/

6 лет назад
AlexSikorov38
45 летФранция
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergan4368
Сергей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$15
2 дня
Работа сделана быстро и самое главное качественно.Все правки сделаны оперативно и тчательно.Адыкватный исполнитель,с которым просто приятно работать.Рекомендую с полной уверенностью и буду продолжать сотрудничество.
Сотрудничеством доволен,рекомендую.