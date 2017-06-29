Необходимо внести правки на сайте и переверстать фильтры для разрешений 1440 и 1200. Список правок и ссылка на сайте будет отправлена кандидатам на выполнение работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,нужна вёрстка одностраничника(слайдер,анимация,плавная прокрутка к блокам и т.д.)Есть PSD макет,его покажу исполнителю.Пишите цены и сроки.Сам сайт примерно такого плана http://test2.promsystema24.ru/
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