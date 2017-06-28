Правка вёрстки и программинг на сайте CMS bitrix

Внимание, сразу оговоримся https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) Сложность: есть таблицы, их надо учесть Либо данные блоки переверстать! Либо использовать скрипты (сейчас их много умеют уже таблицы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести правки на сайте и переверстать фильтры для разрешений 1440 и 1200.
Список правок и ссылка на сайте будет отправлена кандидатам на выполнение работ.
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