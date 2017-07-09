Верстка страницы под все устройства

[b]Сайт:[/b] http://artmebel69.ru/ (работает на cms modx revo) [b]Нужно поправить:[/b] Нужно что бы на телефонах сайт не растягивало, а отображалось так же как и на компьютере. На ipad эти блоки http://prntscr.com/fhty8g не кликабельны, при нажатии ни никуда не переходишь.