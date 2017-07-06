Верстка макета сайта imei.org

$250
HTML-версткаЗавершен10 заявок263 просмотра
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Верстка макета сайта + адаптивный дизайн под мобильные девайсы.  

Объем работ – 15 страниц. Также нужно сверстать макет под PDF ( 2-3 страницы.). Требования: кроссбраузерность, использование Bootstrap / Foundation. 

В заявке указать сроки, стоимость, примеры ваших работ.  

6 лет назад
seopremier
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Ilya-s
Илья 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$250
7 дней
Работой остались довольны! Сделано все на 5+, оперативно и качественно! Верстка сделана на отлично - мобильная на высоте. Всем рекомендуем Илью - отличный специалист, коммуникабельный, знает свое дело!
Доволен сотрудничеством на 100%. Быстрая проверка и оплата. С удовольствием буду сотрудничать.
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