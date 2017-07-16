Вёрстка и программирование дроплиста

HTML-версткаЗавершен4 заявки219 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Задача адаптивно сверстать и запрограммировать дроплист

Использовать исключительно jQuery

Подробное ТЗ во вложении

Пишите сроки и стоимость.

6 лет назад
d3v1LWTF
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
tyzberd
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$100
8 дней
Отличный исполнитель. Всё качественно и в срок. Проблем не возникло. Рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством. Анатолий приятен в общении, работу оплачивает и находится на связи.
  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    $100

    Необходимо сделать адаптивную верстку многостраничного сайта компании на DLE. Исходники и подробное ТЗ - во вложении. Сроки - 2 июля.

    Верстка сайта
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка

    Натянуть вёрстку на дле  4 страницы  Главная, рейтинги, блог, фуллблог  Вот верстка http://site28-05.evermore-world.com/index.html# Время 3 дня. После показа законченной работы.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка форм связи

    Салют! Есть небольшая задачка. Мне надо на HTML сайтах, что ниже, сделать формы обратной связи (сейчас они не работают, в дизайне формы есть, надо только скрипт подключить): 1) https://vevent.ru   (2 страницы главная и про свадьбы; проверка ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка форм Login/Sign up/Lost password

    $35

    Необходимо сделать верстку для всплывающей формы Login/Sign up/Lost password для сайта на основе материалов от дизайнера для мобильного приложения и текущих стилей.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вёрстка формы

    $6

    Отличный проект для новичков на фрилансе — на уже свёрстанном проекте нужно добавить на одну из страниц форму добавления отзыва (см. скриншот).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести правки в верстку одностраничного сайта

    Здравствуйте ! Сайт : http://www.mandzhi.ru/ Нужно сверстать первый экран Сделать чтобы при нажатии кнопку play всплывал попап с видео Шапка всегда зафиксирована на верху  Кнопка «Заказать звонок» открывает попап с формой Поле телефон – обязательное поле  В шапке будут следующие ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка существующего сайта

    Есть сайт на cms битрикс [url=http://www.radiochast.ru/]www.radiochast.ru[/url]  Нужно сделать редизайн всех страниц по заданному макету  Страницы:  1. Главная  2. Каталог  3. Карточка товара  4. Личный кабинет   5. Контакты  6. Основная страница  [url=https://drive.google.com/open?id=0Bxoel-TklBVLeVVVamhDZ2ZSWDg]drive.google.com/open?id=...[/url] – все макеты  Оплата по окончанию.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад