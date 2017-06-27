Корpектирoвка сaйтa нa Joomla 2.5 балконы24.pф 1. пoдпpaвить мeню 2. Добaвить слaйдер 3. Добавить фoтогалepeю и т.д. файл вo вложении
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Здравствуйте ! Сайт : http://www.mandzhi.ru/
Нужно сверстать первый экран Сделать чтобы при нажатии кнопку play всплывал попап с видео Шапка всегда зафиксирована на верху Кнопка «Заказать звонок» открывает попап с формой Поле телефон – обязательное поле В шапке будут следующие пункты: Виды услуг, Преимущества, Команда, Контакты При нажатии на Виды услуг опускаемся на блок 5 способов При нажатии на Преимущества опускаемся на «Почему клиенты выбирают" При нажатии на «команду" – опускаемся на блок «Наша команда» При нажатии на Контакты – опускаемся в футер Убрать третий блок со слайдером Блок 14 способов убираем, вместо него делаем блок 5 способов. При нажатии на «программа проекта» всплывает попап с фомой (текст для попапов напишу отдельно) В блоке «Наша команда» нужно заменить фото и текст В блоке «Уже помогли компаниям ..» Увеличить отступ между логотипами до 40 px Новые блоки тоже должны быть в адаптиве Привязать почту к домену Макет:https://yadi.sk/d/ZjYgUsfg3KUqP7
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