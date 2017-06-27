Внести правки в верстку одностраничного сайта

HTML-версткаЗакрыт10 заявок284 просмотра
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Здравствуйте ! Сайт : http://www.mandzhi.ru/

Нужно сверстать первый экран Сделать чтобы при нажатии кнопку play всплывал попап с видео Шапка всегда зафиксирована на верху  Кнопка «Заказать звонок» открывает попап с формой Поле телефон – обязательное поле  В шапке будут следующие пункты: Виды услуг, Преимущества, Команда, Контакты При нажатии на Виды услуг опускаемся на блок 5 способов При нажатии на Преимущества опускаемся на «Почему клиенты выбирают" При нажатии на «команду" – опускаемся на блок «Наша команда» При нажатии на  Контакты – опускаемся в футер  Убрать третий блок со слайдером Блок 14 способов убираем, вместо него делаем блок 5 способов. При нажатии на «программа проекта» всплывает попап с фомой  (текст для попапов напишу отдельно) В блоке «Наша команда» нужно заменить фото и текст В блоке «Уже помогли компаниям ..»  Увеличить отступ между логотипами до 40 px Новые блоки тоже должны быть в адаптиве  Привязать почту к домену  Макет:https://yadi.sk/d/ZjYgUsfg3KUqP7

6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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