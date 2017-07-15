Доработать верстку одной старницы (адаптив)

Здравствуйте всем! Необходимо сверстать сайт на WP.. Как образец – [url=http://www.ge.com/]www.ge.com/[/url]. Все как тут только без большого поиска по центру. Только верстка. Тема с вас. Клиенту лениво выбирать. Оплата по факту на карту банка РФ или Яндекс. Как всегда – ...