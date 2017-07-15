Доработать верстку одной старницы (адаптив)

HTML-версткаЗавершен4 заявки123 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо доработать верстку (резиновую) 

Есть макеты страницы:

-970px

-750px

-320px

6 лет назад
Dropper
Павел 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Archangel_s
Сергей 
36 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. Всё сделано так, как было нужно и в срок. Рекомендую Сергея, как отличного верстальщика и программиста. Обращайтесь, не пожалеете! Продолжаем сотрудничество.
Чётко поставил задачу. Всегда на связи (если возникали вопросы). Приятное общение. Оплата в срок, как договаривались. Рекомендую. Работаем дальше....
  • Похожие заказы

  • Обновить дизайн

    Имеется промо страница на WordPress http://vidnoe.fitnessoneart.ru/  В приложении дизайн (есть макет)  Нужно поменять страницу по дизайн . Все связано с заменой картинок и цветов.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптировать сайт на Joomla под мобильные устройства

    Есть сайт byroglaz_kz    Нужно адаптировать его под. моб устройства. Делать нужно один в один по макетам. Сайт должен быть адаптирован под 3 разрешения: 970, 750, 320.  Джипеги по ссылке:    моб 320px: yadi.sk/d/2eApJpT43JVyub    планшет 750px+970px: yadi.sk/d/L0P7bnOC3JVzNH  Интересуют сроки и стоимость.

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верста сайта на WP

    Здравствуйте всем!   Необходимо сверстать сайт на WP..  Как  образец –  [url=http://www.ge.com/]www.ge.com/[/url]. Все как тут только без большого поиска по центру.   Только верстка. Тема с вас. Клиенту лениво выбирать.   Оплата по факту на карту банка РФ или Яндекс.  Как всегда – ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Переверстать сайт на адаптивный вариант

    Добрый день! Необходимо сайт со статической версткой переверстать на адаптивный вариант. Нужна только верстка. Требования: понимание в общих чертах, как генерируется страница движком, как формируется меню и т.д. Пример: есть меню на сайте. Не нужно для каждого ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка одной страницы и натяжка на битрикс

    Требуется верстка одной страницы на сайт из PSD. Макет адаптирован под широкоформатный, страндартный, планшет, смартфон. Также настройка и натяжка на битрикс. Очень важно сделать все качественно.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить верстку

    Здравствуйте! Есть сверстанные макеты сайта и psd шаблон, не могу понять почему глючит слайдер, нужно его доработать. Задача достаточно срочная Сайт размещен на тестовом домене http://www.dev1.funnyjellyfish.ru/ Пример картинки на основе которой будут дулать дизайн баннеров.  На мобильных устройствах слайдер нужно ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать заглушку

    Здравствуйте! Нужно сделать страницу заглушки  Из активных элементов ссылка на страницу клуба

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Натяжка верстки на MODX Revolution

    Натянуть свёрстанный дизайн сайта-каталога на MODX Revolution. Достижением результата считается 100% работоспособность функционала сайта. Проект для приглашённого исполнителя

    MODX
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад