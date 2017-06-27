Адаптировать сайт на Joomla под мобильные устройства

HTML-версткаЗакрыт4 заявки155 просмотров
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Есть сайт byroglaz_kz   

Нужно адаптировать его под. моб устройства. Делать нужно один в один по макетам. Сайт должен быть адаптирован под 3 разрешения: 970, 750, 320. 

Джипеги по ссылке:   

моб 320px: yadi.sk/d/2eApJpT43JVyub   

планшет 750px+970px: yadi.sk/d/L0P7bnOC3JVzNH 

Интересуют сроки и стоимость.

Joomla
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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