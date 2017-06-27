Корpектирoвка сaйтa нa Joomla 2.5 балконы24.pф 1. пoдпpaвить мeню 2. Добaвить слaйдер 3. Добавить фoтогалepeю и т.д. файл вo вложении
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Есть сайт byroglaz_kz
Нужно адаптировать его под. моб устройства. Делать нужно один в один по макетам. Сайт должен быть адаптирован под 3 разрешения: 970, 750, 320.
Джипеги по ссылке:
моб 320px: yadi.sk/d/2eApJpT43JVyub
планшет 750px+970px: yadi.sk/d/L0P7bnOC3JVzNH
Интересуют сроки и стоимость.
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