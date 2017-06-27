Поправить верстку

Здравствуйте!

Есть сверстанные макеты сайта и psd шаблон, не могу понять почему глючит слайдер, нужно его доработать. Задача достаточно срочная

Сайт размещен на тестовом домене http://www.dev1.funnyjellyfish.ru/

Пример картинки на основе которой будут дулать дизайн баннеров.

На мобильных устройствах слайдер нужно отключать (без адаптива) или предложите свой вариант работы слайдера будет бонус в $

Свои предложения прошу размещать суда