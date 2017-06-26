Сделать мобильную версию сайта на modx

Есть сайт на wordpress - https://goo.gl/mJyxgV Необходимо сделать сайт адаптивным (доработать верстку и/или исправить стили). Кроме этого, нужно сделать верхнее меню "плавающим", чтобы при прокрутке вниз оно оставалось как бы "приклеенным" сверху. Пожалуйста, укажите стоимость и приблизительные сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать адаптивну версию сайта https://knowhowmed.org и подключить ее к сайту. Сейчас сайт для экранов меньше 1200px выглядит некрасиво. Необходимо сделать красивое выпадающее меню вверху, а также адаптировать 8 страницы шаблона под все екраны. Основным критерием оценки будет вердикт Google. Сайт работает на движке MODX Evolution, поэтому опыт работы с данным движком обязателен. Пишите свою цену и сайты на modx c которыми Вы работали
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