Сделать мобильную версию сайта на modx

Нужно сделать адаптивну версию сайта https://knowhowmed.org и подключить ее к сайту. Сейчас сайт для экранов меньше 1200px выглядит некрасиво. Необходимо сделать красивое выпадающее меню вверху, а также адаптировать 8 страницы шаблона под все екраны. Основным критерием оценки будет вердикт Google. Сайт работает на движке MODX Evolution, поэтому опыт работы с данным движком обязателен. Пишите свою цену и сайты на modx c которыми Вы работали