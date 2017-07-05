Сверстать и поставить на вордпресс Лендинг

HTML-версткаЗавершен30 заявок299 просмотров
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Есть макет в psd надо сверстать и поставить на вордпресс. У меня есть только домен

Лендинг не сложный 

с вас цена

6 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
salamandra10
Владимир 
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Рекомендую. Сделал все в срок и учел мои требования
Отличный заказчик, всегда на связи, своевременная оплата
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