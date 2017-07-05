Сверстать и поставить на вордпресс Лендинг

Приветствую, коллеги Фрилансеры. Необходимо сверстать лендинг. Верстка: адаптивная, кроссбраузерная, валидная. Скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fdevelopers.google.com%2Fspeed%2Fpagespeed%2Finsights%2F]developers.google.com/spe...[/url] Срок до 28.06.2017 до 17-00 по Мск Обязательно пришлите портфолио сверстанных лендингов с рабочими ссылками при отписки на проект. От вас четкое соблюдение сроков ...