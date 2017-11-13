Натяжка верстки на MODX Revolution

Это была большая и сильная работа, на входе мы предполагали, что будут дополнительные работы, не оговоренные в ТЗ, которые было сложно смоделировать изначально и таких доп. работ получилось достаточно много. Илья молодец, реализовал все задумки, проект закрываем действительно рабочим, а не сырым как часто бывает. Рекомендую как профессионального и адекватного разработчика!