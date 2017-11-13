Натяжка верстки на MODX Revolution

HTML-версткаЗавершен1 заявка253 просмотра
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Натянуть свёрстанный дизайн сайта-каталога на MODX Revolution. Достижением результата считается 100% работоспособность функционала сайта.

Проект для приглашённого исполнителя

MODX
6 лет назад
Rorshach
Антон 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Ilya-s
Илья 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$400
14 дней
Это была большая и сильная работа, на входе мы предполагали, что будут дополнительные работы, не оговоренные в ТЗ, которые было сложно смоделировать изначально и таких доп. работ получилось достаточно много. Илья молодец, реализовал все задумки, проект закрываем действительно рабочим, а не сырым как часто бывает. Рекомендую как профессионального и адекватного разработчика!
Антон участвовал как менеджер проекта, смог грамотно наладить работу между мной и заказчиком, понятно ставил цели и без задержек оплачивал этапы завершённой работы. Рекомендую как менеджера проекта по созданию нового сайта, когда не хотите держать в голове все проблемы.
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