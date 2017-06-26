Необходимо сверстать лендинг.

$27
HTML-версткаЗакрыт22 заявки234 просмотра
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Необходимо сверстать лендинг. 

Срок: 2 дня с момента утверждения исполнителя. 

Стоимость 1599 рублей. 

Кросбраузерность обязательна. 

Скорость загузки от 75 по сервису скорости загрузки сайтов от гугл. 

Все подробности обсуждаются ТОЛЬКО С КАНДИДАТАМИ на проект. 

В отписке не забываем прикреплять свое портфолио. 

Спасибо за внимание. 

6 лет назад
traffa44
Антон 
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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